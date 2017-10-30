Хамес: Хайнкес привносит в «Баварию» невероятное спокойствие и невозмутимость

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес поделился мнением о главном тренере команды Юппе Хайнкесе, который в начале октября сменил у руля команды Карло Анчелотти, отправленного в отставку по ходу сезона.
«У нас с Хайнкесом отличные взаимоотношения. Это очень опытный специалист, который привносит в команду невероятное спокойствие и невозмутимость. Заметно, что он через многое проходил. Я стараюсь поступать так, как всегда делал в моей карьере: хочу впитывать как можно больше, учиться и становиться более зрелым игроком. Естественно, дело облегчается благодаря тому, что Хайнкес владеет испанским», — приводит слова Хамеса tz.
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