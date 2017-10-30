Защитник «Эвертона» госпитализирован с инфекцией в ноге

Защитник «Эвертона» Майкл Кин был госпитализирован с инфекцией в ноге, поэтому не смог сыграть в прошедшем выездном матче 10-го тура чемпионата Англии с «Лестер Сити» (0:2).
Дэвид Ансуорт, который временно исполняет обязанности главного тренера «ирисок», рассказал, что у 24-летнего игрока появилась инфекция на месте рассечения, которое защитник получил в матче Кубка лиги против «Сандерленда» ещё 20 сентября.
«Это очень неприятно, его даже госпитализировали. Когда мы приехали на стадион, нам сообщили, что его состояние уже улучшилось, будем надеяться, что он восстановится к воскресенью к матчу с „Уотфордом“, — цитирует Ансуорта Sky Sports.
«Лестер» в первом матче под руководством Пюэля выиграл у «Эвертона»