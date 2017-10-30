До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Защитник «Эвертона» госпитализирован с инфекцией в ноге

30 октября 2017, понедельник. 10:05 Футбол

Защитник «Эвертона» Майкл Кин был госпитализирован с инфекцией в ноге, поэтому не смог сыграть в прошедшем выездном матче 10-го тура чемпионата Англии с «Лестер Сити» (0:2).

Дэвид Ансуорт, который временно исполняет обязанности главного тренера «ирисок», рассказал, что у 24-летнего игрока появилась инфекция на месте рассечения, которое защитник получил в матче Кубка лиги против «Сандерленда» ещё 20 сентября.

«Это очень неприятно, его даже госпитализировали. Когда мы приехали на стадион, нам сообщили, что его состояние уже улучшилось, будем надеяться, что он восстановится к воскресенью к матчу с „Уотфордом“, — цитирует Ансуорта Sky Sports.

«Лестер» в первом матче под руководством Пюэля выиграл у «Эвертона»
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити ФК Эвертон Травмы — футбол
Новости. Футбол
30 октября 2017, понедельник
10:30 ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста
10:29 ФИФА может отменить товарищеские матчи и создать Мировую лигу
10:24 Полузащитник «Тосно» Марков: офигел от стадиона в Краснодаре, мурашки по коже
10:06 Тите: Неймар и Кавани поняли важность командных интересов
10:05 Защитник «Эвертона» госпитализирован с инфекцией в ноге
10:04 Хамес: Хайнкес привносит в «Баварию» невероятное спокойствие и невозмутимость
10:03 Подольски: никогда не отрицал, что мне вновь хотелось бы играть за «Кёльн»
10:00 Михалик — о разгроме «Зенита»: после такой великой победы важно не расслабляться
09:54 Фарфан – о победе над «Зенитом»: большой матч, горжусь «Локомотивом»
09:45 Лысов: с «Зенитом» я допустил много ошибок, но очень рад, что Сёмин доверяет
09:44 Бьельса: игроки «Лилля» не должны считать себя ответственными за позицию команды
09:31 ЦСКА отправился на выездной матч Лиги чемпионов с «Базелем»
09:28 Веденеев: Фарфан идеально делал то, что хочет увидеть от Дзюбы Манчини
09:13 Почеттино: у Кейна предчувствие, что он будет готов к матчу с «Реалом»
09:12 Радимов — о поражении «Зенита»: трагедии никакой точно нет
09:00 Хавбек «Тосно»: мы заработали очень важные три очка в матче с «Динамо»
08:57 Витиньо: у ЦСКА есть потенциал для победы на поле «Базеля»
08:39 Кроос: я и вся моя семья очень довольны тем, что живём в Испании
08:38 Цорк: с такой игрой «Боруссия» Д не сможет выиграть ни один матч в Бундеслиге
08:37 Моуринью: понятия не имею, когда вернётся в строй Погба
08:30 Михалик: Фарфан — красавчик! И сам два забил, и не пожадничал при третьем голе
08:15 Сарри: «Наполи» нужно набрать более 90 очков, чтобы выиграть Серию А
08:04 Болельщики не считают Боша подходящим тренером для «Боруссии» Д
08:02 Марсело и Кроос: пусть никто не сомневается в «Реале»
08:01 Минцлафф: «Бавария» не делала «РБ Лейпциг» предложения по Вернеру
08:00 «Крылья Советов» лишились капитана минимум на три недели
07:50 Маминов: пенальти — это лотерея, и блины у «Тюмени» вышли комом
07:30 Лёв не намерен становиться главным тренером «Баварии» после ЧМ-2018
07:10 Поругес: с победой над «Реалом» приходит желание вновь выйти на поле
07:10 Хацкевич: пусть Коваль отвечает за свою игру, а не выражает претензии арбитру
07:08 Хамес: отставка Анчелотти? Никто не радуется таким вещам
06:52 Рибери: счастлив, что Хайнкес вновь в «Баварии», он знает, на что я способен
06:27 «Бавария» ищет форварда, чтобы облегчить задачу Левандовскому
06:16 Наставник «Жироны»: сказал своим футболистам, что можем победить «Реал»
06:15 Зидан: не вижу разницы в игре «Реала» в Примере и Лиге чемпионов
06:10 Неизвестные застрелили двух человек во время любительского матча в Мексике
05:02 Конте: у Англии есть отличный шанс создать сильную сборную к следующему ЧМ
04:30 Рейнгольд: Дзюба должен понять, что это была его последняя игра в «Зените»
04:21 А.Давыдов: 3:3 — сказка для фанатов, восстановление под капельницей для тренеров
04:17 Точилин — о Левникове: арбитр РФПЛ не имеет права допускать такие ошибки
04:03 Фанаты «Виллема II» поддержали игрока команды, страдающего от онкологии
03:54 Смолов вышел на второе место по системе «гол+пас» в истории «Краснодара»
03:48 Гранквист вышел на первое место по количеству минут, сыгранных за «Краснодар»
03:38 Форвард «Жироны» Стуани сфотографировался с кумиром детства Зиданом
03:28 СМИ: Неймар недоволен Эмери и жалеет, что перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ»
Все новости RSS
Партнерский контент