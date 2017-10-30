Полузащитник «Тосно» Марков: офигел от стадиона в Краснодаре, мурашки по коже

Полузащитник «Тосно» Евгений Марков рассказал, какой стадион, на котором ему приходилось играть, впечатлил его больше всего.
«Честно, офигел от стадиона в Краснодаре, у меня аж мурашки пошли по коже. Действительно отстроили очень хороший стадион. Я был в Европе на стадионе „Боруссии“, „Баварии“, был в Италии на „Сан-Сиро“, но все они не сравнятся со стадионом „Краснодара“. Действительно очень крутой стадион построил Сергей Галицкий, и вообще мне нравится политика клуба. Я бы хотел, чтобы у „Тосно“ тоже было такое направление развития», — сказал Марков в интервью клубному телевидению.
Марков: РФПЛ абсолютно не кажется космосом. Со всеми можно играть