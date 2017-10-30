Шаваев: «Амкар» выходил на уральское дерби за победой, ничья нас не устраивает

Полузащитник «Амкара» Алихан Шаваев поделился впечатлениями от домашнего матча 15-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1).
«Результат меня никак не устроил. Выходили только побеждать, и это не та ничья, когда можно быть довольными. Терять очки дома неприемлемо.
Действительно, я много пропустил из-за травмы, но сейчас это уже никого не интересует. Если вышел в стартовом составе, значит начинается новая страница и надо доказывать это качественной игрой. Как получилось на деле, решать Гаджиеву", — сказал игрок в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Гаджиев: у «Амкара» в матче с «Уралом» не получилось цельной игры