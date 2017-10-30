«Краснодар» назвал цены на билеты на домашний матч со «Спартаком»

«Краснодар» объявил о начале продаж билетов на домашний матч 17-го тура российской футбольной Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится 18 ноября, начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени. Самые дешёвые билеты на матч стоят 400 рублей, а самые дорогие — 5 тыс. рублей на VIP-места.
«В случае обнаружения попытки перепродажи билетов они будут аннулированы», — говорится на официальном сайте краснодарского клуба
После 15 туров «Краснодар» занимает в таблице РФПЛ четвёртое место, а «Спартак» — шестое.
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