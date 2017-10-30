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В Германии сообщили, что главный тренер «Вердера» отправлен в отставку

30 октября 2017, понедельник. 12:14 Футбол

Главный тренер «Вердера» Александер Нури был отправлен в отставку. Об этом сообщает Bild. Временно исполнять обязанности главного тренера будет наставник «Вердера» U23 Флориан Кохвельдт.

В текущем сезоне «Вердер» под руководством Нури в 10 турах не одержал ни одной победы в немецкой Бундеслиге и занимает предпоследнее место. В активе «бременских музыкантов» пять ничьих и пять поражений.

На замену 38-летнему Нури руководство рассматривает кандидатуры таких специалистов, как Бруно Лаббадиа, Маркус Вайнцирль, Рене Вайлер и хорошо знакомого бременцам Томаса Шаафа.

«Вердер» впервые в истории не может победить в 10 матчах Бундеслиги подряд
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Вердер Бруно Лаббадиа Маркус Вайнцирль Томас Шааф
Новости. Футбол
30 октября 2017, понедельник
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