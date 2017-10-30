Жамалетдинов — о голе в ворота «Бенфики»: думаю, многие тогда мне завидовали

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал о своих ощущениях, когда ему удалось забить победный гол в ворота «Бенфики» (2:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Когда выходил на замену, эмоции, конечно, зашкаливали. Шикарный стадион, первый тур, много зрителей. Тем более играли в гостях. На тот момент счёт был ничейный, так что хотелось тогда проявить себя как можно ярче, одержать победу.
Участие в Лиге чемпионов — мечта каждого футболиста в мире. Мне кажется, когда большинство игроков переходит в топ-клубы, у них на первом месте стоит именно участие в Лиге чемпионов. Возможность оставить яркий след.
Что касается эмоций, когда после удара мяч влетел в сетку, — у меня никогда такого не было. На самом деле в том моменте сначала подумал, что было „вне игры“, но успел посмотреть на бокового. Увидел, что тот бежит к центру, то есть гол засчитан. Эмоции захлестывали. Какие-то мгновенья даже не верил, что это действительно произошло, а затем понял, что забил в первой же игре. Думаю, многие тогда мне завидовали.
После игры взял телефон в руки, и тот разрывался от сообщений — от родных, от близких, от друзей. Все поздравляли, хвалили, были очень рады», — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.
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