«Ахмат» заявил на сезон в РФПЛ 16-летнего полузащитника

«Ахмат» внёс в заявку на текущий сезон в Российской футбольной Премьер-Лиге 16-летнего полузащитника Владимира Хубулова. Футболист является воспитанником академии «Краснодара». В нынешнем сезоне Хубулов не выступал за молодёжную команду грозненцев.
«Ахмат» после 14 сыгранных матчей занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги 12-ю позицию. Сегодня подопечные Олега Кононова на своём поле проведут матч против махачкалинского «Анжи». Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.
«Анжи» организует бесплатный выезд для болельщиков на матч с «Ахматом»