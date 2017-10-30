Газинский: должны вернуть в Краснодар еврокубки, играть лишь в РФПЛ скучновато

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, что в текущем сезоне РФПЛ команда должна постараться снова занять место в зоне еврокубков после того, уже вылетела из Лиги Европы и Кубка России.
«Краснодар» выбыл из кубковых турниров и играет только в чемпионате страны, не буду лукавить – скучновато. Мы за последние годы привыкли сражаться на двух или даже трёх фронтах. Конечно, хочется играть в еврокубках, этого сейчас не хватает. Международные матчи позволяют тебе расти прибавлять в мастерстве. И вообще, чем больше официальных матчей, тем лучше. Все эти разговоры о том, что футболистам тяжело часто играть, не совсем соответствуют действительности.
Да, возможно, мы больше устаём, но современная медицина позволяет нам достаточно быстро восстанавливаться. Любой футболист больше любит играть, чем тренироваться. Но в любом случае – что случилось, то случилось. Сейчас мы должны сосредоточиться на чемпионате России и постараться там выступить как можно лучше, чтобы вернуть в Краснодар еврокубки», — цитирует Газинского пресс-служба клуба.