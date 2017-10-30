Португальцы рассудят «Севилью» и «Спартак» в Лиге чемпионов

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком». Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обслуживать встречу доверено португальским судьям. Стартовый свисток даст Артур Диаш. Ассистенты главного арбитра – Руй Тавареш и Паулу Соареш. Дополнительные ассистенты рефери – Тьягу Мартинш, Жоау Пиньейру. Четвёртый арбитр – Бруну Родригеш.
Матч «Севилья» — «Спартак» состоится 1 ноября и пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало – в 22:45 мск.
Селихов: болельщики «Спартака» обязательно проникнут на стадион «Севильи»