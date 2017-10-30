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Португальцы рассудят «Севилью» и «Спартак» в Лиге чемпионов

30 октября 2017, понедельник. 13:24 Футбол

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком». Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Обслуживать встречу доверено португальским судьям. Стартовый свисток даст Артур Диаш. Ассистенты главного арбитра – Руй Тавареш и Паулу Соареш. Дополнительные ассистенты рефери – Тьягу Мартинш, Жоау Пиньейру. Четвёртый арбитр – Бруну Родригеш.

Матч «Севилья» — «Спартак» состоится 1 ноября и пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало – в 22:45 мск.

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
ФК Севилья ФК Спартак Футбольное судейство
Новости. Футбол
30 октября 2017, понедельник
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