К ЧМ-2018 в гостиницах Москвы забронировано более половины всех номеров

Футбольными болельщиками, а также для официальных делегаций ФИФА к чемпионату мира—2018 в отелях Москвы забронировано более 40 тыс. номеров. Это около 60% от общего номерного фонда гостиниц столицы, который насчитывает более 67 тыс. номеров. Активное бронирование мест болельщиками для проживания на время турнира началось в сентябре, когда открылась продажа билетов на матчи.
«Чаще всего футбольные болельщики бронируют недорогие отели. В центре столицы практически не осталось незарезервированных недорогих мини-отелей и хостелов на время матчей ЧМ-2018. Многие такие номера не только забронированы, но и уже оплачены», — рассказал руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.
Комнаты в гостиницах резервируют болельщики из различных стран — участниц чемпионата мира—2018, таких как Бразилия, Англия, Франция, Мексика и Португалия. Активнее всех на сегодняшний день бронируют гостиничные номера туристы из США, несмотря на то что их сборная не примет участия в грядущем турнире. В числе лидеров туристы из Китая, чья сборная также не приедет в Россию.
«Процентное соотношение иностранных футбольных болельщиков, забронировавших номера в московских отелях, может измениться к концу года. Это произойдёт после финальной жеребьёвки команд-участниц 1 декабря 2017 года, когда определится, в каких городах сыграют команды. Тем не менее ожидается высокая загрузка московских гостиниц, поскольку многие болельщики выбирают Москву как основную базу для размещения, а в другие города чемпионата мира они будут выезжать только на просмотр конкретных футбольных матчей», — цитирует Гуляева пресс-служба столичной мэрии.