На «Волгоград Арене» установлены светодиодные экраны и монтируется фасад

На стадионе в Волгограде, который в 2018 году будет принимать матчи чемпионата мира, с 28 октября на началась работа по прошивке газона полимерным волокном.
Как сообщает «твиттер» «Спорт-Инжиниринг», также в настоящее время на «Волгоград Арене» уже установлены светодиодные экраны и монтируется декоративный фасад.
Волгоград примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018. На стадионе сыграют команды из групп A, D, G и H.
Если у вас неотображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» «Спорт-Инжиниринг».
Готовность «Волгоград Арены» к чемпионату мира — 2018 составляет 75%