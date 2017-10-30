ЦСКА успешно добрался до Базеля

ЦСКА прилетел в Базель, где 31 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с одноимённым клубом. Перелёт из Шереметьево в Базель занял чуть больше трёх часов и прошёл в плановом режиме, сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Главный тренер Виктор Гончаренко взял на игру всех игроков, в том числе полузащитника Алана Дзагоева, пропустившего несколько матчей из-за травмы. Начиная с 17:30 по местному времени (19:30 мск) Гончаренко и Константин Кучаев ответят на вопросы СМИ, после чего команда проведёт тренировку на поле местной арены.
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