Гивен: Манчини спорил со всеми, и это стоило ему работы в «Манчестер Сити»

Бывший вратарь «Манчестер Сити» Шей Гивен в очередной раз не в лучшем свете высказался в адрес экс-наставника «горожан», а ныне тренера «Зенита» Роберто Манчини. Футболист считает, что постоянные споры итальянца стоили ему работы в английском клубе.
«Он постоянно приезжал на тренировку на велосипеде. Однажды физиолог дал ему отчёт о том, кто тренируется, а кто нет. Вы бы видели, как Манчини ругался. А ведь парень профессиональный физиотерапевт, который изучал эти вещи. И он вынужден объяснять, что Манчини не прав, это было странно.
Если вы тренер, то хотите получить от игроков лучшее, а крики – это не выход из ситуации. Он постоянно спорил со всеми, и в конце концов это стоило ему работы в «Манчестер Сити». Не думаю, что во время его ухода кто-то с ним разговаривал», — цитирует Гивена Goal со ссылкой на The Ball.