Судья Безбородов получил назначение на матч 4-го тура Лиги Европы

Российский арбитр Владислав Безбородов получил назначение на матч 4-го тура Лиги Европы, в котором сыграют «Лудогорец» и «Брага». Как сообщает пресс-служба УЕФА, ему будут помогать Валерий Данченко и Максим Гаврилин.
Дополнительные ассистенты рефери — Кирилл Левников и Игорь Федотов, а четвёртым рефери будет работать Алексей Лунёв.
Встреча состоится 2 ноября в Болгарии, начало — в 21:00 мск. В текущем сезоне Безбородов судил уже две игры Лиги Европы: «Аустрия» — «Осиек» в раунде плей-офф (четыре жёлтые карточки) и «Аталанта» — «Эвертон» в первом туре (две жёлтые карточки)
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