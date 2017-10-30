Шевченко: главной задачей в сборной Украины было уйти от клубных приоритетов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о главной задаче, которая стояла перед ним в национальной команде.
«Для меня честь тренировать сборную Украины. Я верю в украинский футбол, в украинских футболистов, знал коллектив изнутри. Главной задачей было уйти от клубных приоритетов: «Шахтёр», «Динамо» или что-то ещё. Нужно было объединить ребят вокруг национальной сборной.
Решить все проблемы не удалось. Каждая игра – это был опять определённый вызов. Если травмировался защитник, у нас не было адекватной замены. Людям вообще приходилось менять позиции.
Нападающие. Это постоянная проблема с первого матча в цикле, когда мы начинали без нападающего и последнего, когда вновь играли без нападающего», — рассказал Шевченко в эфире программы «Великий футбол» на канале «Футбол 1».