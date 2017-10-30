Черчесов рассказал, почему в сборную России вызван Зобнин

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал список футболистов, которые были вызваны в национальную команду для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва, 16:00 мск) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, 21:45 мск).
Наставник объяснил присутствие в составе полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, который из-за тяжёлой травмы не выходит на поле с июня.
«6 ноября сборная России приступит в Новогорске к подготовке к контрольным матчам с Аргентиной и Испанией. Как и в октябре, мы вызываем в команду 27 игроков. Из-за травмы в сборной не будет Самедова. Что касается Дзагоева, то он уже был в заявке ЦСКА на последнюю игру, и мы надеемся, что Алан сможет помочь сборной в предстоящих матчах.
Роман Зобнин уже тренируется в «Спартаке» в общей группе, и для него очень важно находиться в расположении команды, присутствовать на теоретических занятиях. К тому же у нас в сборной работают физиотерапевт и массажист «Спартака», так что ситуацию будем контролировать в полной мере. Кроме того, по сравнению с октябрьским сбором мы пригласили имевших тогда повреждения Глушакова и Комбарова, а также хорошо себя зарекомендовавших Игнатьева и Швеца", — передаёт слова Черчесова пресс-служба РФС.