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Бьельса требует € 14 млн за расторжение контракта с «Лиллем»

30 октября 2017, понедельник. 15:16 Футбол

Руководство «Лилля» заинтересовано в отставке главного тренера Марсело Бьельсы, вот только расстаться с наставником непросто. L’Equipe пишет, что аргентинский специалист готов оставить свой пост но за компенсацию в размере € 14 млн. Ранее 62-летний тренер заявлял, что по собственному желанию команду не покинет.

Руководство «Лилля» не готово удовлетворить желание Марсело Бьельсы в полном объёме и предлагает компенсацию в размере € 7 млн, но тренера эти условия не устраивают. К тому же контракт аргентинца действует до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне «Лилль» под руководством Марсело Бьельсы в 10 матчах французской Лиги 1 потерпел шесть поражений, трижды сыграл вничью и один раз выиграл. Команда занимает предпоследнее место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Бьельса: игроки «Лилля» не должны считать себя ответственными за позицию команды
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Лилль Марсело Бьельса
Новости. Футбол
30 октября 2017, понедельник
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