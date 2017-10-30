Тренер «Базеля»: в матче с ЦСКА будет тяжело, мы пока ничего не добились

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.
«Если бы кто-то предложил мне после жеребьёвки такой расклад перед четвёртым туром, я бы, конечно, согласился. Группа ведь нам досталась очень сильная. Мы довольны тем, как пока всё складывается, но «Базель» ещё ничего не добился. Полностью сосредоточены на завтрашней игре. Будет очень тяжело.
Мы много говорили с футболистами о разных ситуациях, в которых необходимо сохранять концентрацию на 100%. Порой случается так, что мы пропускаем совсем необязательные голы. Вместе с тем надежная игра в обороне меня пока радует.
Обе победы, которые мы одержали в Лиге чемпионов, были полностью нами заслужены. Я очень доволен тем, как играет моя команда. Все пашут в поте лица, и каждый из ребят бьётся за всех остальных», — цитирует Вики пресс-служба УЕФА.
Матч «Базель» — ЦСКА состоится 31 октября. Начало — в 22:45 мск.