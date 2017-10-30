Лебедев: игнор по отношению к Денисову в сборной России не совсем правильный

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал отсутствие в составе сборной России полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, который не был включён в список из 27 футболистов на товарищеские матчи с Аргентиной (11 ноября) и Испанией (14 ноября).
«Игнор по отношению к Денисову не совсем правильный. Если главный тренер сборной обращает внимание не на спортивные качества Игоря, а на внефутбольные дела, на мой взгляд, это неправильно. Игорь очень хорош в последних играх за «Локомотив». Он – один из лидеров команды, который прекрасно выполняет работу в опорной зоне. Ему в сборной самое место. Плюс вызов в сборную вселил бы в него ещё большую уверенность. Не берусь судить решение главного тренера, он несёт ответственность за результат. Ему и так надо сказать спасибо за то, что на 70% изменил состав сборной, и положительные моменты в этом прослеживаются.
Конечно, пока национальная команда не играет так, как хотелось бы болельщикам, но положительные сдвиги есть. Понятно, что Аргентина и Испания не будут выкладываться на 100%, но это будут матчи с грандами мирового футбола. Даже за аргентинцев выйдет один Месси, для сборной это будет одним из решающих экзаменов перед чемпионатом мира», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.