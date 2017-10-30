Глушаков: рад вернуться в сборную, хочется сыграть против Аргентины и Испании

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков прокомментировал возвращение в национальную команду для подготовки к товарищеским матчам против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября). Последний раз Глушаков выходил на поле в футболке сборной России 24 июня в матче Кубка конфедераций с Мексикой (1:2).
«Нас ждут матчи против топовых сборных. Очень интересно будет сыграть против Аргентины и Испании. Рад вернуться в сборную, потому что после Кубка конфедераций я ещё не вызывался, то из-за травмы, то по решению тренерского штаба. Но сейчас готов помочь команде. Не скажу, что я ожидал вызова в сборную, но всегда готов и рад вызову. Я делал своё дело, играл, тренировался, выбор оставался уже за тренером. Выделять из двух сборных какую-то одну не буду. И Аргентина, и Испания – квалифицированные команды с квалифицированными исполнителями. Хочется сыграть против обеих», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.