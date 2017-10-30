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УЕФА оштрафовал «Кёльн» и «Скендербеу» на € 60 тыс.

30 октября 2017, понедельник. 16:27 Футбол

Европейский футбольный союз оштрафовал «Кёльн» на € 60 тыс. по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Арсеналом» (3:1). Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

«Кёльн» наказан за беспорядки на трибунах, использование пиротехники и нанесение ущерба стадиону. Помимо денежного штрафа «Кёльну» запрещено продавать билеты своим болельщикам на ближайший матч под эгидой УЕФА. 2 ноября «Кёльн» в 4-м туре ЛЕ примет БАТЭ. Это наказание наложено с испытательным сроком на два года.

Также «Кёльн» в течение 30 дней должен связаться с «Арсеналом» и урегулировать финансовые убытки, которые понёс лондонский клуб. При этом в отношении английской команды УЕФА наказание применять не стал. Ранее сообщалось, что «Арсеналу» вменяется в вину нарушение правил безопасности во время проведения встречи.

На € 60 тыс. был оштрафован и «Скендербеу». Фанаты албанского клуба в матче 3-го тура Лиги Европы с «Партизаном» (0:0) исполняли запрещённые песни, использовали пиротехнику и расистские кричалки. Помимо финансового наказания албанцы следующий матч Лиги Европы проведут за закрытыми дверьми. 23 ноября «Скендербеу» примет киевское «Динамо».

«Кёльн»: осуждаем поведение некоторых фанатов, мы не ассоциируем себя с ними
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Кёльн Скендербеу ФК Партизан Б Болельщики — Футбол УЕФА
Новости. Футбол
30 октября 2017, понедельник
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