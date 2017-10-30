Стартовал приём заявок на оформление паспорта болельщика на ЧМ-2018

Министерство связи и массовых коммуникаций России объявило о начале приёма заявок на оформление паспорта болельщика (FAN ID) чемпионата мира 2018 года в России от обладателей билетов на матчи турнира. Для получения документа необходимо заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru или обратиться в центры выдачи паспорта болельщика, которые откроются позже во всех городах—организаторах турнира.
FAN ID выдается конкретному зрителю и обязателен для всех посетителей матчей, в том числе резидентов России и детей любого возраста. Иностранцам паспорт болельщика даёт право на многократный безвизовый въезд в Россию за 10 дней до первого матча чемпионата. Обладатели FAN ID во время мирового первенства могут бесплатно пользоваться общественным городским транспортом в день матча и дополнительными междугородними поездами.