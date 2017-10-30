Эллардайс: если бы меня пригласили в «Эвертон», я бы подумал об этом

Известный британский специалист Сэм Эллардайс дал понять, что готов рассмотреть предложение «Эвертона» возглавить команду вместо уволенного Рональда Кумана.
«Если бы меня пригласили, я бы подумал об этом. Но на данный момент нет смысла размышлять об этой ситуации, так как ко мне никто не обращался.
«Эвертону» будет очень сложно выбраться из этой ситуации. Не потому, что парни не пытаются, нет. Дело в том, что они не могут сыграть на ноль и не могут забить гол. Это две главные проблемы, если вы решите их, то всё начнётся с чистого листа», — отметил Эллардайс в интервью beIN Sports.
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