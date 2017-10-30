Мостовой: вызов Зобнина в сборную понятен, он должен быть в коллективе

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал список футболистов, которых главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в национальную команду для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва, 16:00 мск) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, 21:45 мск).
«Мы знаем, из-за чего Денисов покинул «Динамо». Был скандал с главным тренером. Не хотелось бы, чтобы это снова это началось. Главному тренеру этого тоже не хочется. Тренерскому штабу решать, нужен игрок сборной или нет. Мы же не знаем нюансов. Мы знаем только, что был конфликт. Два мужика, два взрослых человека. Выбор всё равно делает тренер. Если говорить о тех, кого вызвали, то вызов Зобнина понятен. Он должен быть в коллективе, присутствовать на теории. Это нормальная практика. Товарищеские игры же, вызывай, кого хочешь. Все, кто присутствует в списке, по праву вызваны в сборные. Игнатьев – основной игрок «Локомотива», Швец играет стабильно в «Ахмате». В товарищеских играх можно смотреть кого угодно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.