Мората: не думаю, что смог бы долго прожить в Лондоне

Нападающий «Челси» Альваро Мората рассказал о своей жизни в Лондоне, отметив, что не готов провести в столице Англии значительную часть жизни.
«Я живу в центре района Челси. Что меня поражает в Лондоне, так это его многоэтничность, сосуществование разных культур и религий, но я не думаю, что смог бы здесь долго прожить. Город слишком большой, здесь слишком много стресса», — сказал испанец в интервью La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Мората перебрался в «Челси» летом этого года из мадридского «Реала».
Мората: когда пришлось вернуться в «Реал», я испытал огромное разочарование