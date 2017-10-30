Клопп: на 100% уверен, что «Ливерпуль» способен финишировать на вершине таблицы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал критику в связи со слабой игрой команды в обороне.
«Проблема в том, что сейчас, когда всё не получается, мы сравниваем себя с тем, что было прежде. То, что вы сказали перед сезоном, — это правда: нам нужно улучшить защиту и так далее. Да, но сейчас даже не середина сезона! Мы можем исправить это только на тренировочном поле. Единственное, что делают люди таким поведением, — это ослабляют уверенность игроков, говоря им раз за разом: «Ты недостаточно хорош».
У всех есть проблемы. Я всё ещё на 100% уверен, что мы способны закончить сезон на вершине таблицы. Но я также знаю, что это требует времени. Вот и всё", — цитирует Клоппа Sky.
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