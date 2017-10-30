Рюдигер: «Рома» всегда хочет играть в футбол, я знаю эту команду

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от выездного матча с «Ромой» (31 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов. Немец летом этого года перебрался в Англию именно из римского клуба.
«Мы должны быть готовы к игре на их стадионе, потому что она будет очень, очень сложной. Я знаю эту команду. Они всегда хотят играть в футбол, вне зависимости от ситуации. Что они и сделали – приехали на «Стэмфорд Бридж» и владели мячом больше, чем мы. Мы все видели это.
Джеко является очень опасным нападающим, как было и в АПЛ. Каждый знает, на что он способен, как и Коларов, играющий в обороне, который серьёзно добавил команде мощи.
Я счастлив отправиться в Рим и сыграть с бывшей командой. В первую очередь я очень уважаю этот клуб, потому что провёл там два замечательных года. У меня были взлёты и падения с травмами, но все всегда поддерживали меня. Я ценю это. Но теперь я в «Челси», я очень рад этому и выложусь на 100% в игре», — сказал Рюдигер.