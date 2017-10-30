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Тебас призвал исключить «ПСЖ» и «Манчестер Сити» из еврокубков за нарушение ФФП

30 октября 2017, понедельник. 17:54 Футбол

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас призвал исключить «ПСЖ» и «Манчестер Сити» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.

«Мы видим, что „ПСЖ“ и „Манчестер Сити“ за последние пять лет являются клубами, которые вложили больше всего в покупку игроков. Поскольку их реальные доходы не позволяют им делать такие инвестиции, они изобрели фиктивных спонсоров, связанных с государством, и получают суммы, не соответствующие рыночным ценам.

Мы сравнили доходы „ПСЖ“ и „Манчестер Сити“ с цифрами «Реала», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Баварии». Они даже выше. Но доходы „ПСЖ“ от спонсорства напрямую или косвенно связаны с Катаром и превосходят доходы «Манчестер Юнайтед». „ПСЖ“ продолжает всех обманывать.

Почему бы не исключить их? Когда велосипедист попадается на допинге, то немедленно исключается из гонки. Я считаю, что контроль должен проходить до начала соревнований, а не после. В противном случае будет нанесён ущерб всем клубам", — цитирует Тебаса L'Equipe.

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Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити ФК ПСЖ Финансовый фэйр-плей
Новости. Футбол
30 октября 2017, понедельник
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