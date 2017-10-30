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Созин: отвечай Черчесов в стиле Знарка, неприятных вопросов к нему не было бы

30 октября 2017, понедельник. 18:07 Футбол

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал список футболистов, которых главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в национальную команду для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва, 16:00 мск) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, 21:45 мск).

«Все ждут ответов по Игорю Денисову, как будто на нём свет клином сошёлся. Если бы Станислав Черчесов на неприятные вопросы отвечал в стиле тренера СКА и хоккейной сборной России Олега Знарка, то этих вопросов бы не было. Денисова нет, потому что это решение тренера, и его надо уважать. Никто не спрашивал, почему в команде Лобановского не было Черенкова, а в команде Бескова – других сильных на тот момент игроков. Это видение тренера. Желаю Денисову выиграть все золото мира с «Локомотивом». Сёмин нашёл к нему ключик, но надо признать, что Игорь не самый простой человек в мире.

На мой взгляд, он может оказаться скрытой угрозой атмосфере в команде. Черчесов в праве выбирать и жертвовать чем-то. Я считаю, что тренер выбирает дисциплину и порядок, хотя, уверен, не сомневается в игровых качествах футболистов. Многие тренеры вызывали в сборную Денисова, а он не приезжал. А сейчас все удивляются, почему Черчесов его не вызывает. Раз тренеру доверили сборную, значит надо доверять его решениям. Сколько было разговоров про Кокорина. Показал усы, смеялся, но Черчесов не посмотрел на это, когда Кокорин стал играть и забивать.

По другим кандидатурам – у каждого жителя страны будет своё мнение. Кому-то не нравится Жирков, кому-то – Смольников. Кто-то спросит: «Почему Швец, а не Тарасов?» Мы можем только понять по итогу – прав он был или нет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Б. Игнатьев: все лучшие игроки вызваны в сборную России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Сборная России — Хоккей ФК Локомотив ХК СКА Андрей Созин Игорь Денисов Олег Знарок Станислав Черчесов Юрий Сёмин ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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