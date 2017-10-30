«Ахмат» — «Анжи»: cтали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РФПЛ «Ахмат» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семёнов, Анхель, Сампайо, Бериша, Роши, Швец, Исмаэл, Садаев, Митришев.
«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Самарджич, Афонин, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РФПЛ «Ахмат» — «Анжи».
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