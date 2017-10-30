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Фанату «Крыльев Советов» на три года запретили посещать спортивные соревнования

30 октября 2017, понедельник. 18:22 Футбол

Болельщику «Крыльев Советов» на три года запретили посещать места официальных спортивных соревнований в дни их проведения за правонарушения, допущенные во время матча 1/8 финала Кубка России с «Рубином» (2:1) в Казани. Болельщик наказан за то, что сжёг шарф «Рубина» во время матча. Также он был арестован на 12 суток, сообщается на официальном сайте управления МВД России по городу Казани.

Перед игрой «Рубин» — «Крылья Советов», а также во время её проведения городские полицейские задержали и доставили в территориальные отделы полиции 13 болельщиков самарской команды. Трое из них, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, получили 14 суток административного ареста, шестеро задержанных за попытку драки перед началом матча арестованы на срок от 5 до 7 суток, на двух человек наложен административный штраф в размере 1000 рублей.

Полиция задержала 13 болельщиков «Крыльев Советов» в день матча с «Рубином»
Источник: Управление МВД России по городу Казани Сообщить об ошибке
Теги
ФК Крылья Советов ФК Рубин Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
30 октября 2017, понедельник
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