Моуринью: сложно понять, почему «Бенфика» проиграла ЦСКА, я пересматривал матч

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от домашнего матча с «Бенфикой» (31 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов. Две недели назад в Лиссабоне манкунианцы одержали победу со счётом 1:0.
«Футболисты на поле чувствуют нить игры. Они чувствовали, что победы над „Базелем“ и ЦСКА дались им относительно просто, а вот в матче с „Бенфикой“ всё было иначе. Эта встреча легко могла закончиться 0:0 или 1:1. „Бенфика“ намного сильнее двух других соперников, как в плане тактики, так и по составу.
Не могу сказать, что разочарован игрой «Бенфики» на данный момент, но иногда в таких турнирах неудачный исход стартовой встречи может выбить тебя из колеи. Я пересматривал матч «Бенфики» с ЦСКА, и мне было сложно понять, почему «Бенфика» его проиграла.
Наша цель зватра — выйти из группы. Десяти очков должно хватить для этого. Главная задача — занять первое место. Ничья — тоже приемлемый результат. Мы знаем, на что способна «Бенфика», и понимаем, что матч будет сложным. «Бенфика» будет играть на победу, ведь это её последняя возможность зацепиться за путёвку в плей-офф. Будет тяжело», — сказал Моуринью.
В первом туре группового этапа ЛЧ ЦСКА победил «Бенфику» на выезде со счётом 2:1.