Федерация гандбола России поздравила Марадону с днём рождения

Пресс-служба Федерации гандбола России поздравила легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону с 57-м днём рождения, пошутив по поводу его знаменитого гола рукой на чемпионате мира 1986 года.
«Поздравляем великого аргентинского гандболиста Диего Марадону с 57-летием!» — сообщается в «твиттере» гандбольной федерации.
Марадона забил рукой в четвертьфиналом матче ЧМ-1986 Аргентина — Англия (2:1). В итоге аргентинцы выиграли тот чемпионат мира в Мексике, а Марадона был признан лучшим игроком турнира.
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