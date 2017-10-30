Бердыев: «Рубин» уже в который уже раз подводит концентрация в конце матча

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение в матче 15-го тура РФПЛ с «Уфой». Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
«Первый тайм был сумбурный. Заменами выровняли игру, но пропустили досадный гол в конце. Думаю, закономерной была бы ничья, но так получилось. Во втором тайме мы имели неплохие подходы, но в который уже раз подводит концентрация в конце матча», — сказал Курбан Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».
«Уфа» одержала волевую победу над «Рубином»