Иммобиле: теперь игроки «Лацио» не будут жаловаться, что я никогда не пасую

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал разгром «Беневенто» в матче 11-го тура Серии А. Встреча прошла в Беневенто на стадионе «Чиро Вигорито» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. Форвард забил один гол и отдал три голевых передачи.
«Рад, что отдал три результативных передачи, потому что партнеры по команде говорят мне, что я никогда не пасую, а хочу лишь забивать. Теперь они не будут жаловаться.
Мы счастливы, потому что отлично провели первую половину. Во втором тайме мы немного подсели, но ненадолго», – сказал Иммобиле в эфире Sky Sport Italia.
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