Кононов: все игроки «Ахмата» понимают важность матча с «Анжи»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РФПЛ с «Анжи». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
«Хочется, чтобы сегодня был красивый футбол, который бы понравился зрителям. И чтобы это был тот футбол, который бы принёс нам результат. Мы провели хорошую подготовку, и все игроки понимают важность матча. Надеюсь, они воплотят это сегодня в игре.
Балай сегодня в резерве. Он тренировался три дня. Выйдет ли он? Посмотрим по ходу игры. Понятно, что его кондиции ещё не соответствуют тому, чтобы он полностью играл все 90 минут», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».
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