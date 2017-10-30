Главный тренер «Бёрнли»: я игнорирую хайп и похвалы в свой адрес

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч отметил, что спокойно относится к похвалам в свой адрес. Сейчас «Бернли» занимает 10-е место в АПЛ, а СМИ сообщали, что Дайч может возглавить «Эвертон».
«Я игнорирую хайп и похвалы в свой адрес. Это как инь и ян. Вы получаете похвалу за похвалой, потом проигрываете три игры — и вас убивают. Это просто факт, это то, как быстро происходит смена отношения общественности к тому или иному тренеру. Чёрная полоса не делает тренера плохим.
Я слышал про интерес «Эвертона», но дело в том, что я до сих пор здесь и до сих пор работаю на благо клуба", — цитирует Дайча Sky Sports.
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