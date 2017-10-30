Ди Франческо: в домашнем матче с «Челси» «Рома» останется верна своему стилю

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от домашнего матча с «Челси» (31 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов. В Лондоне команды сыграли вничью — 3:3.
«В гостевом матче с „Челси“ мы остались верны своему стилю, так же будем играть и дома. Как я говорил после матча в Лондоне, настрой должен быть таким же — это будет для нас отправной точкой.
Основной козырь нашей команды в данный момент — мы очень мало пропускаем. Честно говоря, даже не помню, когда у голкипера Алисона было много работы. Следовательно, командные взаимодействия в защите отлажены очень прилично. Что касается пропущенных мячей, чем меньше команда делает ошибок, тем она сильнее. В первом поединке с «Челси» мы допустили много индивидуальных ошибок, но это неизбежная часть нашего развития. Безусловно, я бы хотел, чтобы мы пропускали как можно меньше", — цитирует Ди Франческо сайт УЕФА.