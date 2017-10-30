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Радимов: проблема «Зенита» в том, что «Локомотив» может почуять запах крови

30 октября 2017, понедельник. 19:53 Футбол

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о поражении петербуржцев от «Локомотива» (0:3) в матче 15-го тура РФПЛ. Теперь «железнодорожники» опережают сине-бело-голубых на три очка в турнирной таблице.

«Проигран только один матч, в котором разыгрывались три очка. „Зенит“, конечно же, выйдет из этой психологической ямы, и проблемой это для команды не будет. Проблема в другом. „Локомотив“, который не ставил серьёзных задач перед собой, может почуять запах крови. Во главе „железнодорожников“ стоит Сёмин, и у него прекрасные помощники в лице Лоськова и других бывших футболистов команды, которые завоёвывали титулы. У „Локомотива“ есть блестящий опорный полузащитник Игорь Денисов, также выигрывавший различные титулы. Фарфан тоже поиграл на высоком уровне. Плюс на подходе два ключевых футболиста — Чорлука и Ари. Проблема для „Зенита“ в том, что „Локомотив“ может почувствовать уверенность, и тогда его будет очень сложно догонять», — сказал Радимов в эфире «Радио Зенит».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Владислав Радимов
Новости. Футбол
30 октября 2017, понедельник
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