Блохин: Украина вышла бы на ЧМ-2018, если бы не проиграла Исландии в Рейкьявике

Бывший наставник сборной Украины Олег Блохин прокомментировал непопадание Украины на чемпионат мира 2018 года.
«У нас были реальные шансы попасть на ЧМ-2018. Я говорил знакомым: «Турцию одолеем — есть у меня такое чутье. Тяжелее будет в Исландии, там сложно играть, тем более у них сейчас неплохая команда. Вот если там не проиграем, шанс будет колоссальный». Но, увы, в Рейкьявике уступили. Иначе, думаю, на ЧМ вышли бы.
Что касается нехватки нападающих, то это дефицитная позиция. Вы же посмотрите, сколько сейчас платят за хороших нападающих — Неймара, Мбаппе. И к тому же, если человек забил в прошлом сезоне 10-15 мячей, а в этом его не видно, — это, на мой взгляд, не нападающий. Нужна стабильность. Всё-таки при таком уровне чемпионата Украины, как сейчас, свои 15 надо забивать, особенно в лидирующих командах. Если ты, конечно, нападающий. А если из тебя просто делают звезду...» — сказал Блохин в интервью изданию «Сегодня».