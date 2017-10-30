Бердыев: Сесар Навас пропустил 2 матча, так как у него папа в тяжёлом состоянии

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение в матче 15-го тура РФПЛ с «Уфой». Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Если первый тайм у нас не получился, то, может быть, повлиял быстро забитый мяч, пошла сумбурная игра, но во втором тайме выровняли игру. К сожалению, опять потеря концентрации на последних минутах в который раз подводит.
Набиуллин не играет, потому что это моё решение. Сесар Навас пропустил два матча, так как у него папа в тяжёлом состоянии», — цитирует Бердыева сайт клуба.
Бердыев: «Рубин» уже в который уже раз подводит концентрация в конце матча