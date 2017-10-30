Гончаренко: выездной матч с «Базелем» — решающий для ЦСКА в Лиге чемпионов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопросы журналистов накануне гостевого матча Лиги чемпионов с «Базелем» (31 октября).
«Завтра будет решающая игра. Спаренные матчи во многом решают исход группового этапа. Дома мы проиграли. Завтра сделаем всё возможное, чтобы исправить ситуацию.
Все испытывают определённые неудобства, когда команды глубоко обороняются. Это не от схемы зависит. Можно поставить и четырёх защитников, но два фланговых игрока будут садиться вниз и получится шесть человек в обороне. Надо быстро атаковать. Пока это у нас пропало. Надеемся, что этот компонент вернётся до конца осенне-зимней стадии. Что касается «Базеля», то команда безболезненно меняет схемы. В Лиге чемпионов они используют 3-4-3, в менее напряжённых матчах — 4-2-3-1», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.