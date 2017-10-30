Кучаев: ЦСКА разобрал прошлую игру с «Базелем» и провёл работу над ошибками

19-летний полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопросы журналистов накануне гостевого матча Лиги чемпионов с «Базелем» (31 октября).
«Мы разобрали прошлую игру с «Базелем» и провели работу над ошибками. Постараемся в предстоящей игре совершить их как можно меньше, активнее атаковать соперника и создать больше моментов.
Поначалу было тяжело привыкнуть к взрослому футболу, но с каждым матчем всё больше втягиваюсь. Чем больше играю, тем легче становится на поле. Физически я готов неплохо, но иногда ещё перед играми нервничаю. Впрочем, когда выхожу на поле, обо всём забываю и полностью концентрируюсь на игре», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Видео интервью доступно на «Чемпионате».
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