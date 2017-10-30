Дзагоев и Марио Фернандес готовы помочь ЦСКА в матче с «Базелем»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, отвечая на вопросы журналистов накануне гостевого матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (31 октября), сообщил, что восстановившиеся от травм полузащитник Алан Дзагоев и защитник Марио Фернандес готовы помочь команде.
«И Дзагоев, и Фернандес завтра готовы сыграть. Дзагоев готов был выйти на замену уже в Туле. Готовы все игроки за исключением Макарова. Остальные готовятся», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Гончаренко: выездной матч с «Базелем» — решающий для ЦСКА в Лиге чемпионов