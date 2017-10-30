Найнгголан: «Челси» — очень серьёзный соперник и «Роме» надо быть осторожной

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан поделился ожиданиями от домашнего матча с «Челси» (31 октября) на групповом этапе Лиги чемпионов. В Лондоне команды сыграли вничью — 3:3.
«Победа в завтрашнем матче позволит нам сделать огромный шаг на пути к 1/8 финала. Однако мы идём к своей цели от матча к матчу. Мы можем играть лучше, ведь если всякий раз побеждать с минимальным счётом, то всегда есть риск оступиться. Но мы знаем, что находимся на верном пути. Нужно прибавить в атакующих действиях.
«Челси» после нашей встречи в Лондоне провёл несколько удачных матчей. К этому оппоненту всегда нужно относиться с уважением. Считаю, в Англии мы выглядели прилично, добились ничьей, хотя уступали с результатом 0:2. Но, конечно, это очень серьёзный соперник и нам надо быть очень осторожными. За нас, надеюсь, будет болеть переполненный стадион, и это должно помочь нам добиться положительного результата.
У нас каждый год очень сильная команда. Наши противники тоже всё время усиливаются, и это, конечно, вносит баланс. Но мне кажется, что в каждом сезоне мы были сильны и конкурентоспособны. В любом случае всё определяет результат, он и будет индикатором силы нынешней «Ромы», — сказал бельгиец.