Прямая видеотрансляция матча «Эспаньол» — «Бетис»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 10-го тура испанской Примеры «Эспаньол» — «Бетис». Встреча состоится в Барселоне на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» сегодня, 30 октября. Главный судья — Игнасио Иглесиас Вильянуэва.
В таблице испанского чемпионата «Эспаньол» располагается на 15-й строчке, «Сельта» занимает 8-е место.
Трансляция матча «Эспаньол» — «Бетис» начнётся в 23:00 мск. Её также можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».