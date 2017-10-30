Широков: лидерство в РФПЛ наверняка превосходит ожидания и самого «Локомотива»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о лидерстве «Локомотива» в РФПЛ.
«Скажем, тура три назад, я бы не мог представить, что «Локомотив» будет первым. Явным фаворитом чемпионата казался «Зенит». А потом он крупно проиграл «Локо» и опустился на второе место. После победы в последнем Кубке России было понятно, что «Локомотив» — грозная сила. Но сейчас результаты «железнодорожников» превосходят самые смелые ожидания. В том числе и их собственные наверняка.
Что касается игры, я видел вживую матч «Локомотива» с «Краснодаром». На меня команда Юрия Сёмина производит хорошее впечатление уже давно. В последних двух турах она обыграла грозных соперников, потому лидерство заслуженное.
Прямо сейчас команда Юрия Сёмина подтверждает, что готова к чемпионству. Считаю главного тренера «Локомотива» одним из творцов этого успеха. Но не нужно забывать команду, которая сумела воплотить его идеи», — сказал эксперт «Чемпионата».
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