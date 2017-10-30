«Тоттенхэм» пожизненно отстранил двух фанатов за бросание стаканов с мочой

«Тоттенхэм Хотспур» пожизненно дисквалифицировал двух болельщиков команды по итогам инцидента, произошедшего во время матча 4-го раунда Кубка английской лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:3).
В соцсетях была опубликована видеозапись, на которой болельщик «шпор» на трибуне справляет нужду в пластиковый стакан, а затем бросает его в людей. На видео слышен смех приятеля болельщика, бросавшего стаканы.
«Такое поведение неприемлемо, клуб был вынужден пожизненно дисквалифицировать обоих болельщиков с этого видео», – цитирует представителя «Тоттенхэма» Sky Sports.
Видео инцидента можно посмотреть на канале Best Buzz в YouTube.
«Тоттенхэм» ищет человека, бросившего стакан с мочой в болельщиков