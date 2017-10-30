Президент «ПСЖ»: мы не собираемся отвечать на каждую клевету Тебаса

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу, который накануне призвал исключить «ПСЖ» и «Манчестер Сити» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.
«Мы не собираемся отвечать на каждое клеветническое заявление господина Тебаса и комментировать его ложные обвинения в наш адрес, поскольку он просто пытается манипулировать прессой, чтобы подорвать имидж нашего амбициозного проекта.
Они сетуют, что в Лигу 1 перешел один из трех лучших игроков мира, а также клуб подписал одну из главных надежд французского футбола — Мбаппе. Мы считаем, что у испанского футбола есть другие первостепенные вопросы, на решении которых им и нужно сконцентрироваться вместо того, чтобы копаться в идеально сбалансированной финансовой отчетности «ПСЖ» за сезон-2016/17.
Мы не собираемся вступать в дебаты с господином Тебасом, чтобы подробнее разобрать, как одни из сильнейших клубов мира добились своего доминирования за последние 20 лет, хотя там хватает противоречий», – цитирует Аль-Хелаифи foot01.com